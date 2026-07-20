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20 июля 2026 12:00

Навязчивость с криминальным оттенком и нескромными предложениями: История томички и охранника-сталкера с судимостью

Пожилой томич 23 года живет без интима и пугает молодую женщину ухаживаниями
Анна КОВАЛЁВА
Сначала мужчина дарил шоколадки, потом начал писать даме в письмах о похотливых желаниях. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Сначала мужчина дарил шоколадки, потом начал писать даме в письмах о похотливых желаниях. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Молодая сотрудница одного из томских бизнес-центров столкнулась с пугающей ситуацией. 65-летний охранник с уголовным прошлым перешел от безобидного внимания к навязчивым ухаживаниям. Мужчина стал закидывать объект обожания записками с очень откровенным сексуальным содержимым. Поначалу казавшиеся невинными жесты быстро переросли чуть ли не в преследование. Эту историю мастера по эпиляции Алисы* опубликовала «База» 19 июля, «КП-Томск» узнала, какие советы дают обеспокоенной женщине местные жители и взяла для нее комментарий юриста. Издание также направило запрос в СК и выяснило, что ведомство начало выяснять обстоятельства инцидента.

История проблемы: от шоколадок до навязчивого преследования

Сначала поведение Антона* не вызывало тревоги. Он приносил молодой маме двух детей шоколадки, делился текстами собственных воспоминаний. Дело дошло до того, что пожилой ухажер предложил даме жениться и даже приложил к словам ключи от своей двушки. «Я одинокий мужчина, у меня квартира, зарплата», — уточнил томич. Такие поступки выглядели эксцентрично, но не угрожающе, и Алиса не находила в них повода для серьезного беспокойства.

Однако спустя пару месяцев, в мае 2026 года, добродушный охранник в возрасте стал проявлять себя как назойливый преследователь. Начал вести неприличные беседы, в переписке рассказывал, что уже 23 года живет без интимной близости и остро ощущает нехватку женского тепла. Постепенно его сообщения становились все откровеннее: потенциальный жених не скрывал своих желаний в отношении Алисы и прямо делился нескромными фантазиями. Дальше больше: мужчина подолгу начал задерживаться рядом с рабочим кабинетом женщины, неотрывно наблюдая за ней, это стало пугать сотрудницу БЦ.

Ситуация и вовсе приобрела для Алисы особенно тревожный оттенок тогда, когда она выяснила: Антон провел в местах лишения свободы 12 лет. Теперь дама вынуждена продумывать сложные маршруты, чтобы добраться до работы и избежать встречи со сталкером, а также заранее предупреждать своих клиенток о поведении «безумного деда». Дело в том, что странный мужчина пытается узнать у посетительниц салона контакты Алисы. Для молодой женщины это не просто дискомфорт, а постоянное напряжение и страх, который отравляет и повседневную жизнь, и работу.

Ухажер предлагает томичке изощренные формы сексуальных утех. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Ухажер предлагает томичке изощренные формы сексуальных утех. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Правовой взгляд: что можно сделать по закону

Юрист Константин Зиновьев на запрос «Комсомольской правды — Томск» пояснил, что прямой юридической ответственности за описанное поведение мужчины не предусмотрено. Правовые основания для привлечения появились бы в том случае, если бы женщина находилась в какой-либо зависимости от мужчины — например, была бы его подчиненной. Имеет значение и то, что на сегодняшний каких-либо угроз, шантажа или других принуждений Антон по отношению к Алисе не допускал. Кроме того, в действиях мужчины пока не усматривается реальное завладение ее персональными данными (такими как телефон или адрес).

Отдельно юрист отметил странность самого факта трудоустройства Антона в охранное предприятие с учетом его судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление — на это указывает длительность срока. Константин Зиновьев считает данное обстоятельство поводом для проверки.

Эксперт дал и несколько конкретным рекомендаций Алисе

1. Можно подать жалобу арендодателю, если она снимает помещение в бизнес-центре. Основанием послужит то, что женщине мешают надлежащим образом вести работу, а также пристают к ее клиентам.

2. Возможно обращение в прокуратуру для проверки законности деятельности охранного предприятия, допускающего к работе лицо с судимостью.

3. Наконец, эффективным зачастую оказывается прямой разговор с руководителем сталкера. Административные меры внутри охранной организации могут стать быстрым способом прекратить инцидент.

Таким образом, хотя прямого состава преступления в действиях Антона сейчас нет, у Алисы все же есть инструменты, чтобы защитить свои границы и добиться прекращения преследования. Пусть и не через уголовное наказание, а через административные и организационные механизмы.

От иронии до тревоги: как интернет отреагировал на историю

В пабликах реакция пользователей оказалась крайне разнородной — в комментариях можно увидеть от ироничных шуток до серьезных опасений и практических советов. История Алисы и Антона вызвала не только сочувствие, но и бурные споры о грани между безобидной эксцентричностью и реальной угрозой. Люди также дискутируют о том, как правильно вести себя в подобных ситуациях.

Когда смех — лучшая защита

Немало читателей отнеслись к рассказанному с юмором. Кто-то похвалил красивый почерк Антона, который можно увидеть на приложенный к посту фото. Кто-то вспомнил народную мудрость про седину и беса в ребро. Одна из пользовательниц призналась, что хохотала до слез: «От всех комментариев... до слез, остановиться не могу… Спасибо, давно так не смеялась вслух». В ряде реплик сюжет обыграли через анекдоты и нарочитое преувеличение. Часть аудитории восприняла ситуацию как повод развлечься, почитав о нелепом поведении «странного деда».

Границы риска: насколько все серьезно?

Некоторые комментаторы усомнились в том, что Антон действительно опасен. По их мнению, описанные действия (наблюдение, попытки найти контакт) безобидны. Несколько читателей пабликов сочли обоих героев истории не вполне адекватными. Кто-то же, напротив, указали на реальную угрозу: навязчивое внимание и попытки использовать третьих лиц для связи способны перерасти в более жесткие формы преследования. В обсуждениях отчетливо проявился раскол: одни видят в случившемся курьез, другие — тревожный сигнал.

«Что делать?»: советы из «зала»

Читатели охотно делятся практическими рекомендациями. Чаще всего советуют обратиться в полицию либо сообщить о ситуации администрации бизнес-центра. По мнению комментаторов, этого достаточно, чтобы остановить навязчивость. Также прозвучали советы Алисе подумать о смене места работы. В порой противоречащих друг другу рекомендациях «из зала» прослеживается общая логика: люди пытаются подсказать возможные способы вернуть томичке чувство безопасности.

Этическая дилемма: где проходит черта?

Некоторые уверенны, что женщине изначально не следовало принимать подарки: нужно было четко обозначить личные границы, не дожидаясь эскалации. Другие читатели напомнили, что Антон вел себя доброжелательно, и Алиса вряд ли могла предвидеть, как изменится его поведение.

Реакция следственных органов

«Обстоятельства ухаживания охранником за сотрудницей бизнес-центра, изложенные в медиапространстве, в настоящее время проверяет Следственное управление России по Томской области», — сообщили изданию 20 июля в пресс-службе ведомства.

Силовики начали проверять правомерность действий пожилого мужчины. Фото: СУ СК России по Томской области

Силовики начали проверять правомерность действий пожилого мужчины. Фото: СУ СК России по Томской области

Для многих томичей история Алисы стала не просто локальным скандалом. Это повод задуматься о том, как часто мы списываем на чудачество то, что на деле уже перешагнуло черту личных границ. И как сложно бывает остановить раскручивающийся сюжет вовремя, не дожидаясь, когда тревога станет частью обычной жизни.

* Имена изменены в целях конфиденциальности.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, как помогла отыскать неизвестного человека, установившего в городе необычную скульптуру белки.

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