Навязчивость с криминальным оттенком и нескромными предложениями: История томички и охранника-сталкера с судимостью

Сначала мужчина дарил шоколадки, потом начал писать даме в письмах о похотливых желаниях. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Молодая сотрудница одного из томских бизнес-центров столкнулась с пугающей ситуацией. 65-летний охранник с уголовным прошлым перешел от безобидного внимания к навязчивым ухаживаниям. Мужчина стал закидывать объект обожания записками с очень откровенным сексуальным содержимым. Поначалу казавшиеся невинными жесты быстро переросли чуть ли не в преследование. Эту историю мастера по эпиляции Алисы* опубликовала «База» 19 июля, «КП-Томск» узнала, какие советы дают обеспокоенной женщине местные жители и взяла для нее комментарий юриста. Издание также направило запрос в СК и выяснило, что ведомство начало выяснять обстоятельства инцидента.

История проблемы: от шоколадок до навязчивого преследования

Сначала поведение Антона* не вызывало тревоги. Он приносил молодой маме двух детей шоколадки, делился текстами собственных воспоминаний. Дело дошло до того, что пожилой ухажер предложил даме жениться и даже приложил к словам ключи от своей двушки. «Я одинокий мужчина, у меня квартира, зарплата», — уточнил томич. Такие поступки выглядели эксцентрично, но не угрожающе, и Алиса не находила в них повода для серьезного беспокойства.

Однако спустя пару месяцев, в мае 2026 года, добродушный охранник в возрасте стал проявлять себя как назойливый преследователь. Начал вести неприличные беседы, в переписке рассказывал, что уже 23 года живет без интимной близости и остро ощущает нехватку женского тепла. Постепенно его сообщения становились все откровеннее: потенциальный жених не скрывал своих желаний в отношении Алисы и прямо делился нескромными фантазиями. Дальше больше: мужчина подолгу начал задерживаться рядом с рабочим кабинетом женщины, неотрывно наблюдая за ней, это стало пугать сотрудницу БЦ.

Ситуация и вовсе приобрела для Алисы особенно тревожный оттенок тогда, когда она выяснила: Антон провел в местах лишения свободы 12 лет. Теперь дама вынуждена продумывать сложные маршруты, чтобы добраться до работы и избежать встречи со сталкером, а также заранее предупреждать своих клиенток о поведении «безумного деда». Дело в том, что странный мужчина пытается узнать у посетительниц салона контакты Алисы. Для молодой женщины это не просто дискомфорт, а постоянное напряжение и страх, который отравляет и повседневную жизнь, и работу.

Ухажер предлагает томичке изощренные формы сексуальных утех. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Правовой взгляд: что можно сделать по закону

Юрист Константин Зиновьев на запрос «Комсомольской правды — Томск» пояснил, что прямой юридической ответственности за описанное поведение мужчины не предусмотрено. Правовые основания для привлечения появились бы в том случае, если бы женщина находилась в какой-либо зависимости от мужчины — например, была бы его подчиненной. Имеет значение и то, что на сегодняшний каких-либо угроз, шантажа или других принуждений Антон по отношению к Алисе не допускал. Кроме того, в действиях мужчины пока не усматривается реальное завладение ее персональными данными (такими как телефон или адрес).

Отдельно юрист отметил странность самого факта трудоустройства Антона в охранное предприятие с учетом его судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление — на это указывает длительность срока. Константин Зиновьев считает данное обстоятельство поводом для проверки.

Эксперт дал и несколько конкретным рекомендаций Алисе

1. Можно подать жалобу арендодателю, если она снимает помещение в бизнес-центре. Основанием послужит то, что женщине мешают надлежащим образом вести работу, а также пристают к ее клиентам.

2. Возможно обращение в прокуратуру для проверки законности деятельности охранного предприятия, допускающего к работе лицо с судимостью.

3. Наконец, эффективным зачастую оказывается прямой разговор с руководителем сталкера. Административные меры внутри охранной организации могут стать быстрым способом прекратить инцидент.

Таким образом, хотя прямого состава преступления в действиях Антона сейчас нет, у Алисы все же есть инструменты, чтобы защитить свои границы и добиться прекращения преследования. Пусть и не через уголовное наказание, а через административные и организационные механизмы.

От иронии до тревоги: как интернет отреагировал на историю

В пабликах реакция пользователей оказалась крайне разнородной — в комментариях можно увидеть от ироничных шуток до серьезных опасений и практических советов. История Алисы и Антона вызвала не только сочувствие, но и бурные споры о грани между безобидной эксцентричностью и реальной угрозой. Люди также дискутируют о том, как правильно вести себя в подобных ситуациях.

Когда смех — лучшая защита

Немало читателей отнеслись к рассказанному с юмором. Кто-то похвалил красивый почерк Антона, который можно увидеть на приложенный к посту фото. Кто-то вспомнил народную мудрость про седину и беса в ребро. Одна из пользовательниц призналась, что хохотала до слез: «От всех комментариев... до слез, остановиться не могу… Спасибо, давно так не смеялась вслух». В ряде реплик сюжет обыграли через анекдоты и нарочитое преувеличение. Часть аудитории восприняла ситуацию как повод развлечься, почитав о нелепом поведении «странного деда».

Границы риска: насколько все серьезно?

Некоторые комментаторы усомнились в том, что Антон действительно опасен. По их мнению, описанные действия (наблюдение, попытки найти контакт) безобидны. Несколько читателей пабликов сочли обоих героев истории не вполне адекватными. Кто-то же, напротив, указали на реальную угрозу: навязчивое внимание и попытки использовать третьих лиц для связи способны перерасти в более жесткие формы преследования. В обсуждениях отчетливо проявился раскол: одни видят в случившемся курьез, другие — тревожный сигнал.

«Что делать?»: советы из «зала»

Читатели охотно делятся практическими рекомендациями. Чаще всего советуют обратиться в полицию либо сообщить о ситуации администрации бизнес-центра. По мнению комментаторов, этого достаточно, чтобы остановить навязчивость. Также прозвучали советы Алисе подумать о смене места работы. В порой противоречащих друг другу рекомендациях «из зала» прослеживается общая логика: люди пытаются подсказать возможные способы вернуть томичке чувство безопасности.

Этическая дилемма: где проходит черта?

Некоторые уверенны, что женщине изначально не следовало принимать подарки: нужно было четко обозначить личные границы, не дожидаясь эскалации. Другие читатели напомнили, что Антон вел себя доброжелательно, и Алиса вряд ли могла предвидеть, как изменится его поведение.

Реакция следственных органов

«Обстоятельства ухаживания охранником за сотрудницей бизнес-центра, изложенные в медиапространстве, в настоящее время проверяет Следственное управление России по Томской области», — сообщили изданию 20 июля в пресс-службе ведомства.

Силовики начали проверять правомерность действий пожилого мужчины. Фото: СУ СК России по Томской области

Для многих томичей история Алисы стала не просто локальным скандалом. Это повод задуматься о том, как часто мы списываем на чудачество то, что на деле уже перешагнуло черту личных границ. И как сложно бывает остановить раскручивающийся сюжет вовремя, не дожидаясь, когда тревога станет частью обычной жизни.

* Имена изменены в целях конфиденциальности.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, как помогла отыскать неизвестного человека, установившего в городе необычную скульптуру белки.

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