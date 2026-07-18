Пятилетняя девочка попала под колеса «Мазды» на переходе в Томске

В районе полудня сегодня, в субботу 18 июля, в Томске водитель «Мазды 3» наехал на ребенка. Авария произошла у дома №51 на улице Красноармейской. Подробностями поделились в региональном управлении МВД России.
Легковой машиной управлял 31-летний мужчина. Девочку он сбил на нерегулируемом пешеходном переходе, она пересекала проезжую часть вместе с 13-летним братом. После удара ребенка с травмами госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Требуется помощь очевидцев.
«Просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699», — уточнили в пресс-службе полиции.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в искореженном автомобиле на Пушкина зажало двоих человек.
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