Чудо по протоколу: как врачи томского Центра доктора Спириной побеждают бесплодие

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Счастье материнства - это самое главное чудо, дарованное женщине природой, но иногда с зачатием возникают сложности. Причины могут быть разными: подвести может как женское здоровье, так и мужское. Сегодня благодаря современным медицинским технологиям можно вылечить бесплодие несколькими способами, и один из них - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В томском Центре репродуктивного здоровья доктора Спириной врачи-репродуктологи творят чудеса, помогая женщинам испытать долгожданную радость.

Кто виноват?

Акушер-гинеколог, репродуктолог Наталия Синявская советует любой ответственной паре, которая планирует ребенка, еще до зачатия пройти обследование.

- Бесплодие может быть как женским, так и мужским. У женщин это непроходимость труб, тяжелая форма эндометриоза, синдром поликистозных яичников, ожирение. Мужской фактор - снижение качества спермы. К репродуктологу женщина обращается через 9 - 12 месяцев регулярной половой жизни и ненаступления беременности. Если она старше 37 лет, то через 6 месяцев, - объяснила Наталия Синявская.

Мифы

По наблюдению репродуктологов, женщины часто испытывают страх перед ЭКО в силу распространенных мифов, которыми окружена эта процедура. Один из самых распространенных - страх перед гормональной стимуляцией.

- Женщины боятся гормональных нарушений в ходе стимуляции яйцеклеток. Но сейчас это уже действительно миф, так как если на стимуляцию отреагировало большое количество фолликулов и есть риск развития синдрома гиперстимуляции яичников, то в этом цикле стимуляции перенос не проводят. Замораживают эмбрионы и проводят перенос уже в том цикле, когда гормональная нагрузка минимальна, - рассказала врач.

Кроме того, часто женщин пугает многоплодная беременность.

- Когда ЭКО только начинало развиваться и не было криоконсервации, переносили по четыре эмбриона, поэтому риск многоплодия действительно был высокий. Сейчас переносят не больше двух эмбрионов, а если у женщины отягощенный акушерский анамнез, то один эмбрион, - уточнила репродуктолог.

Третий миф - это онконастороженность. Но перед ЭКО пациентка проходит определенный перечень обследований для выявления рисков и ранних стадий рака.

- Если есть противопоказания, мы можем провести ЭКО даже в естественном цикле, когда стимуляция не проводится либо проводится по щадящей схеме, - говорит Наталия Синявская.

Четвертый миф: вдруг родится больной ребенок?

- Сейчас для женщин старше 35 лет, а по желанию и моложе, проводится преимплантационное генетическое тестирование, когда мы проверяем эмбрион на хромосомный набор. То есть уже заранее с большой вероятностью можно определить, что он здоровый, - отметила акушер.

Чудеса случаются

По словам Наталии Синявской, порой бывают такие случаи, когда пара уже пробовала экстракорпоральное оплодотворение, но попытки не увенчались успехом.

- У меня была пациентка, перенесшая четыре неэффективные попытки ЭКО. Она показала мне документы, и я поняла, что у нее есть шанс забеременеть в естественном цикле, но нужно подготовить эндометрий. Так и получилось. Женщина готова была идти на новые попытки ЭКО, но беременность наступила естественным путем, - привела в пример уникальный случай врач.

Порой для того, чтобы забеременеть, паре необходимо преодолеть психологический барьер: мысленно настроиться или, наоборот, отпустить ситуацию.

Врач посоветовала будущим родителям вести здоровый образ жизни, наладить правильное питание и сон, уменьшить стрессовую нагрузку, исключить алкоголь и заниматься двигательной активностью.

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