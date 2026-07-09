Счастье начинается со здоровья: топ-10 советов врачей к Дню семьи, любви и верности

Врач - уролог-андролог МЦ «ГЕНЕЛЛИ» Ринат Камитов. Фото: ООО МЦ «ГЕНЕЛЛИ»

Часто мы закрываем глаза на тревожные сигналы собственного тела, боясь признаться в неполадках организма даже себе. Молчим о проблемах, которые кажутся стыдными, но при этом день за днем разрушают качество нашей жизни, влияя в том числе и на гармонию отношений. «Комсомольская правда» собрала советы от врачей для мужчин и женщин, как сохранить здоровье.

Интимная гармония

Проблемы в интимной сфере для мужчин и женщин - одни из самых сложных, так как признать их решается не каждый. При этом нарушение часто приводит к непониманию в семье, появлению недосказанности и нарастанию разногласий.

Врач - онколог-маммолог МЦ «ГЕНЕЛЛИ», м. н. с. НИИ онкологии Томского НИМЦ Анастасия Романова пояснила, что для женщин самое опасное - это бессимптомное течение заболеваний молочной железы на ранних стадиях, и для успешного лечения очень важно выявить его вовремя.

Врач - онколог-маммолог МЦ «ГЕНЕЛЛИ», м. н. с. НИИ онкологии Томского НИМЦ Анастасия Романова. Фото: ООО МЦ «ГЕНЕЛЛИ»

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Совет 1

Проходите регулярную диагностику. Маммография и УЗИ молочных желез - это не страшно, это ответственно. После 40 лет маммография должна стать ежегодной привычкой. До 40 лет - УЗИ раз в год, особенно при наличии в семье случаев серьезных заболеваний.

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Совет 2

Не игнорируйте боль и тяжесть в груди. Любые изменения в молочных железах - повод посетить маммолога. Это может быть как гормональная перестройка, так и начало серьезного заболевания.

Врач - уролог-андролог МЦ «ГЕНЕЛЛИ» Ринат Камитов рассказал, что одна из распространенных неполадок мужчин после 40 лет - недержание мочи. Эта же проблема касается и женщин, особенно после родов, добавляет Анастасия Романова. Это не просто дискомфорт, это то, что полностью меняет жизнь: появляются ночные позывы, сон становится неполноценным, а физическая нагрузка может привести к неожиданным последствиям. Человек избегает смеха, кашля или резких движений, боясь неловких моментов.

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Совет 3

Перестаньте считать эти проблемы «нормой». Чем раньше вы признаете проблему, тем быстрее и проще пройдет восстановление.

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Совет 4

Пройдите полную диагностику. Не пытайтесь лечиться по интернету. Современная урология начинается с точных исследований.

Ринат Камитов отмечает, что для мужчин возможна имплантация сфинктера, если другие методы не помогли. При тяжелых формах недержания это золотой стандарт. Искусственный сфинктер надежно контролирует отток мочи и возвращает контроль над телом на 100%. Кроме того, врач призывает не бояться фаллопротезирования. Это единственный метод, который дает постоянный результат при выраженных нарушениях. Удовлетворенность пациентов достигает 95% - это один из самых эффективных методов в урологии.

- В нашем центре не встретят осуждением или неловкими вопросами. Мы работаем по принципу полной конфиденциальности. Дело ведет команда опытных урологов-андрологов, которые владеют современными методиками - от диагностики до послеоперационного сопровождения. Мы не предлагаем шаблонов - только индивидуальный план, - отметил Ринат Камитов.

Итогом лечения в клинике становится жизнь без ограничений и комфорт.

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Следить за здоровьем легко с тестами «ИМБИАН ЛАБ». Фото: ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Здоровый желудок - залог бодрости и хорошего настроения

Но не только интимное здоровье требует внимания. Есть еще одна скрытая угроза, которая разрушает организм годами, оставаясь незамеченной. И она тоже может сказаться на гармонии семейных отношений, если приведет к острым состояниям. Об этой проблеме напомнили в компании «ИМБИАН».

Речь об инфекции Helicobacter pylori. Эта бактерия - главная причина хронического гастрита, язвенной болезни и один из факторов риска рака желудка. Заразиться ею легко в быту: через общую посуду, поцелуи, полотенца. И часто заражение происходит в детстве - от родителей к ребенку.

- Своевременная диагностика - это первый шаг к сохранению здоровья всей семьи, - отмечают в компании.

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Совет 5

Обратите внимание на симптомы. Боли в верхней части живота, изжога, тяжесть после еды, тошнота, металлический привкус во рту - все это может указывать на гастрит, вызванный Helicobacter pylori.

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Совет 6

Не ждите, пока станет совсем плохо. Многие считают изжогу и тяжесть «нормой» и годами глушат их содой или таблетками. Но это лишь маскирует симптомы, а бактерия продолжает разрушать слизистую.

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Совет 7

Проверьтесь сами. Компания «ИМБИАН» предлагает экспресс-тест «H.pylori-ИМБИАН-ИХА». Он выявляет антиген бактерии в кале, не требует забора крови, подходит детям, результат готов через 15 минут. Процедуру можно провести дома.

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Совет 8

Проверьте всю семью. Helicobacter pylori легко передается через общую посуду, поцелуи и полотенца. Если бактерия есть у одного члена семьи, высока вероятность, что она есть и у других.

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Совет 9

При положительном результате обратитесь к врачу. Только специалист может назначить правильную схему лечения, чтобы полностью избавиться от инфекции и избежать устойчивости к антибиотикам.

И напоследок совет 10, который дают все врачи без исключения: никогда не занимайтесь самолечением!

Купить экспресс-тест можно в аптеках и на маркетплейсах.

«ИМБИАН»

Телефон для связи: +7-499-957-83-34

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Помните: своевременная диагностика любого заболевания - это первый шаг к сохранению здоровья всей семьи. Пусть любовь и верность в вашем доме всегда идут рука об руку с заботой о самочувствии каждого!