«А кто-то купился»: Звездная томичка Карина Нигай показала себя беременной

Увидев снимок с округлившимся животом, многие подумали, что сибирячка снова ждет ребенка. Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Участница реалити-шоу и модный блогер Карина Нигай шокировала часть своих поклонников. Увидев 8 июля в соцсетях черно-белый снимок томички с округлившимся животом, многие подумали, что она снова беременна. Впрочем, давние подписчики припомнили: точно такое же фото публиковалось в прошлом году в качестве своеобразного розыгрыша. Тогда на него «купились» даже Ольга Бузова и Агата Муцениеце.

Название поста «Принимаю поздравления» означает, что Нигай празднует очередной день рождения своего сына, а не сообщает о новой беременности. Внимательные читатели аккаунта звездной сибирячки могут заметить, что на предыдущих, свежих фотографиях она вовсе не находится в «интересном положении».

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о трудном расставании Карины с ее возлюбленным Ильей Гореловым. Несмотря на чувства, отношения изжили себя, так как парень не хотел жениться.

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