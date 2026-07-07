Сибирячку не пощадила коалиция «темных» участников проекта. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Неожиданный поворот произошел в психологическом реалити «Мастер игры» (16+) в первую июльскую субботу. Коалиция «темных» участников вывела из популярного проекта северчанку Любовь Сидоркину — «звездного» блогера Любятинку. В ночном раунде свой жесткий вердикт девушке вынесли Олег Верещагин и Полина Диброва. Они действовали слаженно и скрытно. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Томск».

Красавицы-участницы психологического риалити. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Случившееся шокировало многих «светлых». Любятинка, известная искренностью и эмоциональностью, до последнего пыталась доказать лояльность «доброй» стороне. Увы, сибирячку не пощадили.

На завтраке следующего дня эмоции на площадке зашкаливали.

Актриса и телеведущая Наталья Медведева призналась: «Мы до последнего не верили, что кого-то "убивают"».

Торнике Квитатиани не менее бурно отреагировал на неприятную новость о вылете Любятинки: «У меня челюсть отвисла и мурашки бегут. Как это возможно?!».

Блогер не смогла доказать лояльность «доброй» стороне. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Уже вечером, на круглом столе, сами «светлые» совершили ошибку и отправили домой еще одного игрока из собственного лагеря — Максима Лутчака. Кто станет очередной мишенью — томичи узнают в следующем субботнем выпуске «Мастера игры» на «ТНТ». Но уже сейчас ясно: теперь «темным» предстоит удержать вырванное преимущество, а их противникам — срочно перестраивать стратегию, ведь в проекте остается все меньше тех, кому можно доверять.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, почему Любятинка чувствует себя незакаленным щенком, брошенным в обстоятельства.

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