Партия «Новые люди» в Томске представила Комитет по работе с инфлюенсерами

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Главным событием встречи стала презентация нового Комитета по работе с инфлюенсерами.

Комитет создается как площадка для тех, кто хочет использовать свою аудиторию для развития города. В его работу смогут включиться блогеры, готовые рассказывать о важных общественных инициативах, участвовать в городских проектах, предлагать собственные идеи и помогать в решении актуальных вопросов Томской области.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

По задумке организаторов, такой формат позволит быстрее находить единомышленников, запускать совместные проекты и привлекать внимание жителей к темам, которые действительно важны для региона.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Сегодня блогеры формируют общественное мнение и способны объединять вокруг полезных инициатив тысячи людей. Мы хотим, чтобы их идеи и энергия помогали развивать Томскую область. Надеемся, что сегодняшняя встреча станет началом большой и продуктивной совместной работы, - отмечает Ксения Старикова, секретарь совета регионального отделения в Томской области партии «Новые люди».

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Участники конференции обсудили роль социальных сетей в развитии общественных проектов и на практике попробовали решить кейсы на острые социальные темы в формате игры. В завершение встречи блогерам рассказали о действующих инициативах партии и пригласили присоединиться к работе комитета.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В партии отмечают, что это только первый шаг. В дальнейшем планируется регулярная работа комитета, новые встречи, образовательные мероприятия и совместные проекты, направленные на развитие Томска и Томской области.