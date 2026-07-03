Чтобы мечта о ребенке сбылась: томские врачи обсудили, как сохранить женское здоровье

Открытая панельная дискуссия «Здоровье нации - здоровье женщины» собрала ведущих томских специалистов-медиков. Фото: Илья ДОНЯГИН

Сибирский медуниверситет в конце июня стал местом, где состоялся живой разговор профессионалов о том, что волнует и каждую семью, и государство в целом. Панельная дискуссия «Здоровье нации - здоровье женщины», организованная «Комсомольской правдой», собрала ведущих специалистов Томска: кардиологов, акушеров-гинекологов, репродуктологов, пластических хирургов, рентгенологов, диагностов. Такое количество разных врачей для обсуждения одной темы не случайно, ведь женское здоровье - это, по большому счету, своего рода пазл, где все детали взаимосвязаны и влияют на общую картину.

Репродуктивные проблемы, тренды и технологии

Отправной точкой дискуссии стал вопрос демографии и репродуктивного потенциала. Когда государство берет курс на увеличение численности населения, поддержка репродуктивного здоровья становится стратегической задачей. Однако реальность, как всегда, многогранна: с одной стороны, врачи видят тренд на осознанное планирование беременности, а с другой - множество пар имеет проблемы с фертильностью еще на этапе зачатия ребенка.

Юлия Спирина, директор, врач - акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной. Фото: Илья ДОНЯГИН

- Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, в том, что чаще всего к репродуктологам попадают женщины уже возрастные, - говорит директор, врач - акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной Юлия Спирина. - С ними сложнее работать из-за снижения овариального резерва, генетического старения яйцеклеток. Сейчас в среднем возраст деторождения переносится на 26 - 28 лет, но есть и пациентки 50+. Причины могут быть разными, но помочь мы стремимся всем женщинам, которые к нам обращаются.

Благо сегодня в Томске, по оценкам экспертов, применяются совершенно разные варианты вспомогательных репродуктивных технологий, к примеру криоконсервация ооцитов, ЭКО, донация яйцеклеток и т. д. Просто не стоит забывать, что чем раньше проводится диагностика и выявляется проблема, тем ниже стоимость ее решения во всех смыслах слова.

Максим Сушкин, главный врач Клиники репродуктивной медицины «Геном», напомнил, что с этого года в программу диспансеризации введены исследования для мужчин и женщин по отслеживанию уровня фертильности:

- На сегодняшний день имеется значительное количество современных технологий, позволяющих выявить проблему и помочь решить ее, - отметил Максим Сушкин.

Максим Сушкин, главный врач Клиники репродуктивной медицины «Геном». Фото: Илья ДОНЯГИН

Причем даже сердечно-сосудистые патологии сегодня не являются непреодолимой преградой для материнства. Об этом рассказала Ксения Тимофеева, врач-кардиолог, заместитель главного врача Томской областной клинической больницы:

- В период беременности возрастает нагрузка на весь организм женщины - конечно, на сердце и сосуды тоже. Если у женщины есть сердечно-сосудистые заболевания, необходим осмотр кардиолога и терапевта еще на этапе планирования. Мы активно используем различные диагностические инструменты, в том числе ЭКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ сердца и почек, чтобы вовремя выявить риски. Также важно снижать вредные факторы и вести такую пациентку в связке с гинекологом и терапевтом.

Ксения Тимофеева, врач-кардиолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница». Фото: Илья ДОНЯГИН

Скрытые угрозы

Отдельно участники дискуссии обсудили конкретные заболевания, которые часто остаются в тени, но серьезно влияют на качество жизни женщин. Врач - акушер-гинеколог гинекологической клиники Сибирского медуниверситета Денис Чернов остановился на проблеме патологии эндометрия в постменопаузе. Он напомнил, что после окончания менструальной функции эндометрий должен оставаться тонким и любое отклонение требует пристального внимания.

Базовым методом диагностики выступает ежегодное ультразвуковое исследование органов малого таза. И что делать при выявлении изменений, врачи отлично знают, тем более что в большинстве случаев обнаруживаются доброкачественные процессы, которые успешно лечатся. Однако врач предостерег: если женщина игнорирует симптомы и обращается только в экстренной ситуации, риск выявления злокачественных патологий возрастает.

Денис Чернов, врач - акушер-гинеколог гинекологической клиники Сибирского медуниверситета. Фото: Илья ДОНЯГИН

Особенную актуальность это приобретает в связи с прогнозом ВОЗ, что к 2030 году число случаев этого заболевания может достичь 700 тысяч в год по всему миру. Врачи подчеркнули, что регулярный скрининг и цитологические исследования - это та простая, но спасающая жизни мера, которая доступна каждой женщине.

Главный врач клиники «МРТ Лидер» Всеволод Гуляев по этому поводу отметил, что при необходимости детальной оценки состояния внутренних органов, уточнения диагноза важную роль играет магнитно-резонансная томография. По его словам, современные томографы позволяют выполнять срезы толщиной до 1 миллиметра, что дает возможность видеть мельчайшие изменения и планировать лечение с высокой точностью.

Всеволод Гуляев, главный врач клиники «МРТ Лидер». Фото: Илья ДОНЯГИН

Забота о качестве жизни

Еще одной темой, затронутой участниками, стала проблема недержания мочи, с которой, по статистике, сталкиваются до 38% женщин в послеродовом периоде. Главный врач МЦ «Генелли» Владислав Казенных подчеркнул, что это не изолированная урологическая проблема, а комплексное состояние, требующее участия гинеколога, невролога и физиотерапевта. Современные методы лечения включают как консервативные (медикаментозные, физиотерапевтические), так и малоинвазивные хирургические вмешательства. Эксперт посоветовал женщинам не стесняться этой проблемы, поскольку современная медицина способна вернуть контроль над телом и уверенность в себе за считаные дни.

Владислав Казенных, главный врач медицинского центра «Генелли». Фото: Илья ДОНЯГИН

В современной медицинской практике все чаще поднимается вопрос о комплексном подходе к восстановлению женщины после родов. Пластический хирург, основательница МЦ «Генелли» Оксана Гейко акцентирует внимание на том, что страхи женщин относительно необратимости изменений фигуры имеют под собой объективные основания. Однако проблема гораздо глубже чисто визуальных дефектов.

Эксперт отмечает, что послеродовые трансформации затрагивают не только контуры тела, но и функциональное состояние тазового дна, что влечет за собой развитие патологических состояний и стойкий психологический дискомфорт. В этой связи особенно важным является целостный взгляд на здоровье пациентки:

- Эстетика молочных желез и качество интимной жизни находятся в прямой взаимосвязи. Игнорирование жалоб на изменение внешнего вида груди при наличии дисфункций тазового дна недопустимо.

Оксана Гейко, пластический хирург, общий хирург, владелица и руководитель МЦ «Генелли». Фото: Илья ДОНЯГИН

Современная медицина выделяет четкие объективные критерии изменений, которые поддаются коррекции. При этом спектр методов широк: решение проблемы возможно как хирургическим путем, так и с помощью малоинвазивных или консервативных методик.

Собрав в ходе дискуссии этот сложный пазл в общую картину, томские эксперты пришли к единому знаменателю: женское здоровье сегодня - это зона ответственности не только врачей, но и самих женщин. Удивительно, но большинства серьезных проблем можно избежать, просто не откладывая визит к специалисту на потом. Благо возможности медицины растут, а значит, у каждой женщины есть шанс быть здоровой и счастливой мамой, независимо от обстоятельств.

Завершилась встреча торжественной церемонией награждения победителей ежегодного всероссийского конкурса «Клиника года».