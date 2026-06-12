«Звезда» считает, что преодолеть все трудности на съемках ей помог сибирский характер. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Блогер Любовь Сидоркина, которая родилась и выросла в Северске, смогла добиться признания у жителей разных регионов России. Свои видеопосты «звезда» публикует под псевдонимом Любятинка. Периодически она участвует в различных шоу на центральных телеканалах. Завтра, 13 июня, сибирячка снова порадует своих земляков — появится во втором сезоне психологического реалити «Мастер игры» (16+). Подробнее — в материале «КП-Томск».

По словам Любови, сценарием проекта было заложено немало трудностей. Преодолевать их во время съемок Сидоркиной помогала закалка родного края.

«Я бы назвала это обнаженностью души — качество, которое, на мой взгляд, очень свойственно сибирякам. Это не просто доверчивость, а открытость, когда ты не прячешь свои настоящие чувства. Нам, сибирякам, важно, чтобы о нас думали хорошо, чтобы видели: мы ничего не скрываем, мы честны и вносим свой вклад. И это не попытка что-то доказать — это естественная позиция. Мне кажется, такой подход никогда не подведет: даже если ты не выиграешь в каких-то механиках, тебя запомнят как искреннего, классного человека. А быть классным человеком — уже победа», — поделилась Любятинка.

Она добавила, что сибиряк — это звучит гордо, так как суровая реальность Сибири учит быть стойким в любых условиях. На съемочной площадке Любови пришлось напряженно следить за соперниками круглые сутки, одновременно — за своими собственными слабостями и словами. Выбранные таинственным Мастером трое «темных» участников по ночам устраняли «светлых». Последние, в свою очередь, пытались разгадать противников. Все происходило в роскошном замке. Любятинке запомнились жесткое психологическое давление и непредвиденные повороты сценария.

За приз — 10 млн рублей — вместе с северчанкой боролись известные артисты, блогеры, экстрасенсы и не только. Это Полина Диброва, Анна Седокова, Антоний Толмацкий, Курбан Омаров, Максим Левин, Влад Череватый, Александр Тарасов (Т-Киллах) и многие другие.

Показ сезона риалити с участницей из Северска стартует на «ТНТ» завтра вечером.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала о миллионах подписчиков Любови Сидоркиной, ее отчиме — тюремном надзирателе, переезде в Литву и в Москву.

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