Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В программе приняли участие 42 артиста, которые исполнили более 60 музыкальных композиций. Для гостей также работала выставка художников, где были представлены 14 картин. Одним из самых заметных элементов программы стало создание граффити в режиме реального времени.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Помимо концертной части, для посетителей организовали мастер-класс по игре на барабанах, творческую зону с росписью виниловых пластинок и ярмарку изделий ручной работы томских мастеров.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Сегодня проект, родившийся в Томске, вышел далеко за пределы региона и проводится уже в 35 субъектах России, благодаря поддержке партии «Новые люди».

Организаторы отмечают, что главной целью мероприятия было создание открытой площадки для творческого сообщества города и поддержка молодых исполнителей.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

«Голос Города» уже несколько лет помогает начинающим артистам заявить о себе, выступить перед широкой аудиторией и найти новых слушателей. Летний сезон традиционно становится одной из самых масштабных серий мероприятий проекта.

Особое значение организаторы придают выбранной площадке. В будущем на территории двора планируется развитие пространства «Дом Культур», которое должно стать местом для проведения концертов, выставок, образовательных и творческих мероприятий.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

По словам участников, открытие сезона собрало большое количество зрителей разных возрастов и подтвердило высокий интерес томичей к локальным культурным проектам.

Летний сезон «Голоса Города» продолжится серией новых выступлений и творческих событий на городских площадках Томска.