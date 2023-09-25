Опубликован прогноз погоды на октябрь в Томске

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь. По данным специалистов с сайта gismeteo, неделя второго осеннего месяца начнется с дождей.

В среднем ночная температура в начале месяца ожидается от +1 до +10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +7...+17 градусов. Первые две недели в городе ожидаются осадки практически каждый день.

К середине октября начнет холодать. Ночью синоптики ждут от 0 до -5, а днем от -2 до +2 градусов. Осадки в виде дождей сменятся на снег.

Ну и к концу октября пока что ожидается плюсовая температура. Осадки будут, но не так часто, как в начале месяца.