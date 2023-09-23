Аллею памяти участникам СВО из пяти тысяч кедров высадили в Томском районе

Фото: Алена Мищенко

Около 800 человек приняли участие в акции по высадке аллеи памяти участникам СВО из пяти тысяч саженцев кедра в селе Корнилово в Томском районе. На месте события побывал корреспондент «КП-Томск».

Социальный проект «Память поколений» по высадке саженцев кедра прошел 23 сентября мая в окрестностях села Корнилово в Томском районе. В этот день любой желающий мог приехать на место и присоединиться к высадке.

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Несмотря на прохладную погоду, на мероприятие пришли потрудиться 768 человек. Томичи высадили пять тысяч кедров, а после этого все желающие могли поесть гречневую кашу, приготовленную в полевой кухне, присоединиться к хороводу и посмотреть концерт.

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Как рассказала «КП-Томск» руководитель социального проекта «Путь» Оксана Меликова, возраст кедров составляет 3 года. Пять тысяч саженцев были привезены из лесопитомника Калининградской области по проекту «Кедры России».

«Целью данного мероприятия является сохранение исторической памяти, формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины, а также приучение к труду подрастающего поколения», — рассказали организаторы.

Участие в мероприятии приняли воспитанники детских домов, семьи участников СВО, студенты, школьники, томские компании и все желающие томичи.

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

Добавим, что в 2024 году жители Томска вновь смогут посадить свое дерево. ОПБФ «Путь» совместно с «Кедрами России» запускает Всероссийский масштабный проект с сетью студий-школ Аллы Духовой «ТОДЕС» о высадке дерева. Акция начнется с Москвы, Казани и дойдет до Томска.