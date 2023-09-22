В Томске горит крыша музыкального колледжа на проспекте Ленина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Днем 22 сентября в Томске загорелась крыша трехэтажного административного здания на проспекте Ленина. Людей эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Из-за пожара на дороге образовался сильный затор.

Сообщение о возгорании на проспекте Ленина поступило в дежурную часть в 15:14. Горит крыша трехэтажного административного здания. Точный адрес уточняется.

Пожарные приехали на место происшествия в 15:20. Тушение пожара продолжается. Люди эвакуированы.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, загорелась крыша Томского музыкального колледжа имени Э. Денисова.

На данный момент на проспекте Ленина образовалась 10-балльная пробка.