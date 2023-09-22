В Томске строители нашли оружие Первой мировой войны при разборе старого дома

Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске 36-летний директор одной из строительных фирм добровольно сдал оружие Первой мировой войны, которое было найдено при выполнении демонтажных работ дома на Карла Маркса. Мужчина может получить более 20 тысяч вознаграждения, сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

Речь идет о револьере «Наган» и гладкоствольном ружье Бельгийского производства.

По словам мужчины, сотрудники строительной фирмы при выполнении демонтажных работ карниза внешней стороны дома по улице Карла Маркса нашли тряпичный мешок с предметами, схожими с оружием.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой мужчине могут выплатить более 20 тысяч рублей вознаграждения. Из СМИ директор узнал о том, что в регионе действует акция по добровольной сдаче незаконно хранившегося оружия и решил передать находку стражам правопорядка.

Жителям Томской области напоминают, что за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Добровольные сдавшие оружие томичи освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают вознаграждение.