Выходные в Томске будут дождливыми и прохладными

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящие выходные не порадуют горожан погодой. Синоптики прогнозируют все два дня осадки и низкую температуру, говорится на сайте gismeteo.

В субботу ночью в городе ожидается до +5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +13. Также весь день прогнозируются осадки.

На следующий день в Томске станет значительно холоднее. Ночная температура ожидается в пределах +3 градуса, а дневная до +6. Весь день будет идти дождь.

Стоит отметить, что после этих выходных температурный фон изменится и в Томске начнется холодная осень.