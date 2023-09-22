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Общество22 сентября 2023 2:10

Выходные в Томске будут дождливыми и прохладными

Температура упадет до +6 градусов
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящие выходные не порадуют горожан погодой. Синоптики прогнозируют все два дня осадки и низкую температуру, говорится на сайте gismeteo.

В субботу ночью в городе ожидается до +5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +13. Также весь день прогнозируются осадки.

На следующий день в Томске станет значительно холоднее. Ночная температура ожидается в пределах +3 градуса, а дневная до +6. Весь день будет идти дождь.

Стоит отметить, что после этих выходных температурный фон изменится и в Томске начнется холодная осень.

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