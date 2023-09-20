Поезд сбил женщину на Мокрушинском переезде в Томске

фото: "Регион-70"

В Томске женщина попала под поезд на Мокрушинском переезде. Пострадавшая получила серьезные травмы. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Регионе-70».

ЧП произошло утром 20 сентября на Мокрушинском железнодорожном переезде на площади Южной.

По информации очевидцев, женщина вышла на ж/д пути, когда поезд был близко. Машинист не успел затормозить и сбил горожанку.

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе Западно сибирской транспортной прокуратуры, женщина выжила. В настоящее время ведомством организованы надземные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются.