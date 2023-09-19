В Томске из-за лжеминирования эвакуировали больницу, суд и художественную школу

Волна ложных минирований прошла в Томске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Эвакуация проводилась в учреждениях Томска во вторник, 19 сентября, из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщают очевидцы.
Сообщения о минировании поступили в детскую городскую больницу №4, Октябрьский районный суд и художественную школу №2.
По словам очевидцев, на месте работают силовики, территории проверяют.
Как сообщили в пресс-службе обладинистрации, в учреждения поступили заведомо ложные сообщения о минировании. Правоохранительные органы проверяют поступившую информацию.