В Томске из-за лжеминирования эвакуировали больницу, суд и художественную школу

Волна ложных минирований прошла в Томске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эвакуация проводилась в учреждениях Томска во вторник, 19 сентября, из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщают очевидцы.

Сообщения о минировании поступили в детскую городскую больницу №4, Октябрьский районный суд и художественную школу №2.

По словам очевидцев, на месте работают силовики, территории проверяют.

Как сообщили в пресс-службе обладинистрации, в учреждения поступили заведомо ложные сообщения о минировании. Правоохранительные органы проверяют поступившую информацию.