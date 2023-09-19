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Происшествия19 сентября 2023 8:40

В Томске из-за лжеминирования эвакуировали больницу, суд и художественную школу

По словам очевидцев, на месте работают силовики, территории проверяют
Алёна Мищенко
Волна ложных минирований прошла в Томске

Волна ложных минирований прошла в Томске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эвакуация проводилась в учреждениях Томска во вторник, 19 сентября, из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщают очевидцы.

Сообщения о минировании поступили в детскую городскую больницу №4, Октябрьский районный суд и художественную школу №2.

По словам очевидцев, на месте работают силовики, территории проверяют.

Как сообщили в пресс-службе обладинистрации, в учреждения поступили заведомо ложные сообщения о минировании. Правоохранительные органы проверяют поступившую информацию.

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