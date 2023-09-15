Двух экс-начальников томского облдепартамента финобеспечения подозревают в растрате

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В Томске двух бывших начальников департамента финансово-ресурсного обеспечения областной администрации заподозрили в растрате. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУ СК по Томской области.

По версии следователей, с 2013 по 2022 годы один из подозреваемых, занимая должность главы департамента, заранее знал о том, что бюджетные ассигнования резервного фонда финансирования непредвиденных расходов не могут быть использованы на оплату аренды жилых помещений. Однако подозреваемый подготовил проекты распоряжений обладминистрации на использование этих ассигнований и подписал от имени департамента договоры аренды жильятдля проживания двух лиц.

«После этого он отдал незаконное распоряжение подчиненным сотрудникам бухгалтерии департамента об оплате аренды указанных жилых помещений, в результате чего с расчетного счета департамента было списано более 3 миллионов рулей», — рассказали в СК.

Второй подозреваемый в июне 2022 года также подписал договор аренды жилья для проживания гражданина и поручил подчиненным сотрудникам бухгалтерии оплатить его аренды. С расчетного счета департамента было перечислено более 200 тысяч рублей.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении двоих бывших начальников департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области. Их подозревают в совершении преступлений по статьям «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения» и «Растрата, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Скоро подозреваемым изберут меру пресечения.