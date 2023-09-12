Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2023 2:50

Легковой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода в Колпашево

Женщина скончалась в больнице
Алёна Мищенко
Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

В городе Колпашево Томской области 11 сентября водитель легковушки сбил женщину-пешехода. Она скончалась от полученных травм в больнице, сообщается в оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла 11 сентября в 08:28. Водитель на легковом автомобиле, двигаясь по улице Мира в сторону переулка Сергея Лазо, наехал на пешехода в районе дома №92.

В результате ДТП, женщина с травмами была доставлена в приемное отделение ОГАУЗ «Колпашевской РБ». Позже от полученных травм пострадавшая скончалась.

ЧПИнтересное