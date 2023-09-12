Легковой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода в Колпашево

Фото: Юлия Пыхалова

В городе Колпашево Томской области 11 сентября водитель легковушки сбил женщину-пешехода. Она скончалась от полученных травм в больнице, сообщается в оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла 11 сентября в 08:28. Водитель на легковом автомобиле, двигаясь по улице Мира в сторону переулка Сергея Лазо, наехал на пешехода в районе дома №92.

В результате ДТП, женщина с травмами была доставлена в приемное отделение ОГАУЗ «Колпашевской РБ». Позже от полученных травм пострадавшая скончалась.