В Томске обсудили вопросы "Удаленной медицины": международная конференция собрала экспертов из 10 стран мира

ФОТО: ГК ЦКМ

В 2023 году Томск в четвертый раз принял международную конференцию «Удаленное здравоохранение» (организатор - Национальная ассоциация «Институт Отдаленного Здравоохранения ИНОТЗДРАВ»).

Мероприятие состоялось 7 - 8 сентября и объединило специалистов по охране труда и здоровью, экстренной медицине, производственной гигиене и безопасности. Лучших экспертов в своей отрасли, что позволило продуктивно обсудить достижения в вопросах дистанционного оказания услуг в сфере охраны здоровья и ответить на наболевшие вопросы.

- Мы всегда ориентировались на зарубежные стандарты, а теперь у нас появились российские, которые предлагает ведущий вуз России. Лично для меня очень важно в этом мероприятии то, что международное экспертное сообщество с уважением относится к нашей площадке и участвует в конференции несмотря ни на что. Это значит, что мы по-прежнему стремимся работать с опорой на лучшие практики, - отметил Сергей Антипов, президент Национальной ассоциации ИНОТЗДРАВ.

Гостями стали более 50 спикеров из разных стран мира. На одной площадке встретились эксперты 10 государств: стран Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. А спикерами - руководитель института промышленной и морской медицины ФМБА Юрий Грабский, заведующий лаборатории Казахского национального университета имени Аль-Фараби Денис Винников, академик Российской академии естественных наук, кандидат геолого-минералогических наук Михаил Григорьев, специалист по морской медицине Илона Денисенко и многие другие.

- Сегодня в Томской области применяются все виды высокотехнологичной помощи, в том числе на удаленных промышленных предприятиях, поскольку регион имеет достаточно большое количество удаленных территорий. Томская область по праву может стать пилотной площадкой для инновационных проектов и решений в сфере удаленного здравоохранения, - отметил губернатор Томской области Владимир Мазур, приветствуя участников.

На встрече обсуждалось много острых вопросов, но, пожалуй, ключевыми стали темы организации медицинского обслуживания на удаленных промышленных объектах. Для Сибири, Арктики и Дальнего Востока это актуальные и острые проблемы. В регионах множество предприятий, где трудятся вахтовым методом, а сообщения с объектами очень сложное. Поэтому особенно важно найти способы оперативно решать все возникающие трудности.

ФОТО: ГК ЦКМ

В этом году эксперты рассмотрели вопросы морской и офшорной промышленной медицины, санитарной авиации, применения цифровых технологий в системе медицинского обеспечения удаленных промышленных объектов, удаленного сельского здравоохранения и его перспективы в РФ.

Новые стандарты по подготовке специалистов «удаленной медицины» нужно внедрять уже сейчас, потому что с каждым последующим годом соответствовать требованиям времени будет все сложнее.

Фронт работ огромный, речь идет про совершенствование технологий в области промышленной медицины; промышленной гигиены удаленных объектов; оценке рисков для здоровья персонала.

Всего в мероприятии приняли участие более 700 человек. Участники встречи отметили, что вынесли для себя много интересного и полезного.