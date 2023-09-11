В Томске обсудили подготовку кадров для обеспечения технологического суверенитета России

Томск посетили полномочный представитель Президента РФ в Госдуме Гарри Минх и председатель Комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев

В научной библиотеке ТГУ состоялось совместное заседание комитета Госдумы России по науке и высшему образованию и Совета законодателей Сибирского федерального округа. На встрече обсудили реализацию Указа Президента РФ от 12 мая 2023 №343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования».

Впервые федеральные и региональные законодатели собрались в Томске на совместное заседание. Присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Госдуме Гарри Минх, председатель Комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, спикеры региональных парламентов СФО и их заместители, ректоры томских государственных университетов, руководители НИИ Сибирского отделения РАН; депутаты Законодательной думы, представители администраций регионов, руководители предприятий. Также онлайн участвовали представители Советов из ЛНР и ДНР.

На заседании отметили, что все 10 регионов СФО решают поставленную Президентом Владимиром Путиным задачу перехода на ускоренное технологическое развитие. Полноценное функционирование собственной научной, кадровой базы критических и сквозных технологий ожидается уже к 2030 году.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская перечислила некоторые федеральные проекты и программы, реализуемые в Сибирском округе. Во-первых, это четыре национально-исследовательских университета в Иркутской, Новосибирской и Томской областях.

«Совокупный бюджет научно-образовательного комплекса только в Томской области по итогам прошлого года превысил 37 млрд рублей. Это еще и совместные проекты с ведущими промышленными партнерами, инновационными компаниями, заинтересованными в подготовке инженеров, исследователей и разработчиков в рамках передовых инженерных школ и федерального проекта «Профессионалитет», - подчеркнула Оксана Козловская, которая возглавляет Совет законодателей СФО.

Среди других примеров – 12 вузов участвуют в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 7 регионах округа. При этом ТУСУР и СибГМУ получили федеральный грант на территориальное лидерство. В Сибирских университетах работают и 4 из 30 «передовых инженерных школ» России. Кроме того, в 5 регионах Сибири реализуют свои проекты 3 научно-образовательных центра мирового уровня.

Для решения задач в ходе совершенствования системы высшего образования - в Томске и Новосибирске создают пространства с инфраструктурой нового типа. В рамках сети «университетских кампусов» будут реализовывать передовые научно-образовательные проекты.

Оксана Козловская отметила, что во всех субъектах, входящих в состав СФО, создали законодательную базу для поддержки инновационных компаний и лучших специалистов. Предусмотрены также премии, стипендии, конкурсы, гранты, налоговые и имущественные льготы.

Одним из самых главных вопросов в рамках реализации Указа Президента остается подготовка кадров, которые удовлетворяют запросы нового технологического этапа развития России. Сегодня на базе организаций среднего профессионального образования и ведущих компаний Сибири развивают производственные кластеры.

«Томская область традиционно является «экспортером» качественного высшего образования для национальной экономики и рынка труда. Ежегодно на рынок выходят тысячи выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования. Тем не менее, большинство работодателей говорят о дефиците инженерных и рабочих, управленческих кадров. Подготовка кадров, отвечающих требованиям нового технологического этапа развития страны - главный вопрос, который необходимо решить в рамках реформы высшего образования», - отметила Козловская.

Об эксперименте по изменению уровней профессионального образования на заседании рассказал ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский. По его словам, базовыми линиями «пилота» стали: разработка собственных образовательных стандартов, новых программ, набор на базовое и специализированное высшее образование, апробация модели с 1 сентября 2023 года.

Ожидается, что проект позволит решить главные проблемы рынка труда: сегодня 37% выпускников не считают себя конкурентоспособными, их практическим опытом не удовлетворены 70% работодателей. Эксперимент направлен на ускоренную подготовку кадров, в том числе к конкретному трудовому месту, для сложных видов деятельности - без потери его качества.

Отметим, что вопросы подготовки и трудоустройства молодых специалистов федеральные эксперты обсудили и во время посещения томских учебных заведений и предприятий перед заседанием. Гарри Минх и Сергей Кабышев знакомились с научно-исследовательской инфраструктурой Томска, развитием уникального комплекса производств в сфере ядерной энергетики, микроэлектроники, фармации и биомедицины.

Подводя итог совместного заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию и Совета законодателей СФО, собравшиеся отметили необходимость дальнейшей ускоренной подготовки кадров и повышения их конкурентоспособности на региональных и национальном рынках труда. Большое внимание важно уделять формированию практических навыков студентов. Нужно учитывать конкретные уровни квалификации в зависимости от заказов работодателей, закреплять правовой механизм организации стажировок преподавателей вузов в компаниях работодателей. Специалисты также продолжат формировать необходимую нормативно-правовую базу для согласования уровней высшего образования и профессиональных квалификаций.

Все озвученные предложения войдут в итоговое решение Совета законодателей СФО и будут направлены в Комитет Государственный Думы по науке и высшему образованию для продолжения работы по совершенствованию правового обеспечения национальной системы высшего образования. А также – в региональные парламенты всех 10 регионов СФО и парламенты ДНР и ЛНР.