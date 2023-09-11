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Происшествия11 сентября 2023 7:10

Учеников школы №53 в Томске отпустили домой из-за сообщения о минировании

Правоохранительные органы проверили поступившую информацию, угроз выявлено не было
Алёна Мищенко
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Томске в понедельник, 11 сентября, в школу №53 поступило ложное сообщение о минировании. Учащихся первой смены отпустили домой пораньше. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что томскую школу №53 заминировали, школьников отправили домой. На месте работала полиция с собакой.

В пресс-службе обладминистрации сообщили, что 11 сентября в школу №53 поступило ложное сообщение о минировании. Правоохранительные органы проверили поступившую информацию, угроз выявлено не было.

Не смотря на это, учащихся первой смены отпустили домой на час раньше.

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