В Томской области мать заставила одноклассницу сына извиняться на коленях

Фото: Алексей Фокин

В селе Кожевниково Томской области 33-летняя женщина поставила на колени 10-летнюю одноклассницу сына и заставила извиняться за якобы испорченный телефон. Из-за сильного стресса ребенок получил тяжелую психологическую травму, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, конфликт произошел в апреле 2022 года на школьной площадке в селе Кожевниково. За день до случившегося одноклассники кидали рюкзаки в друг друга. В один момент мальчик понял, что телефон в его сумке повредился. Об этом он рассказал маме и обвинил свою одноклассницу.

На следующий день мать пришла в школу и начала кричать на девочку. Кроме того, озлобленная женщина потребовала дать номер матери и заставила встать перед ней на колени и извиняться. Четвероклассница выполнила все требования.

Из-за сильного стресса девочка получила психологическое расстройство и смешанную тревожную и депрессивную реакцию, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетней». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.