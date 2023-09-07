Необычные акулы прогрызли катамаран кругосветной экспедиции во главе с томичом

Евгений Ковалевский подал на берег сигнал SOS. Фото: "Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция"

Около полуночи во вторник, 5 сентября, известный томский путешественник Евгений Ковалевский позвонил руководителю берегового штаба и сообщил: «Мы тонем!». В этот момент принявшая вызов Юлия Калюжная находилась в условиях ограниченной сотовой связи. Как удалось организовать спасение атакованной акулами команды, женщина рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск».

Фото: "Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция"

«Я сильно переволновалась. Находясь в Томске, я, как руководитель берегового штаба экспедиции Russian Ocean Way, должна быть доступна 24/7. Мне пришлось выходить, чтобы полностью восстановить связь и начать спасательную операцию. До 3 часов ночи мы не спали, общались по спутнику», - начала рассказ Юлия.

За день до этого инцидента на экипаж уже нападали акулы, однако ситуация оказалось некритичной. Был поврежден левый баллон, плавсредство погрузилось под воду. Экипаж в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена принял решение продолжить путь и самостоятельно добраться до ближайшей точки маршрута. Путешественники регулярно подкачивали сдувавшуюся часть катамарана. К тому моменту они уже преодолели 900 миль, впереди оставалось только 300.

Фото: "Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция"

Пока мореплаватели шли в заданный пункт на сломанном судне, Юлия Калюжная решила перестраховаться и сообщила о случившемся в спасательную службу Австралии. Она спросила, смогут ли помочь команде экспедиции, если ей все же потребуется буксир.

«Наталья, которая работает там в миграционной службе, очень активный человек, подняла всех на ноги. Я даже сомневалась, стоит ли заранее беспокоить людей, ведь прецедента нет. Но она сказала, что пусть лучше все будут предупреждены. И ночью как раз случилось ЧП», - рассказывает томичка.

Вторая встреча с акулами произошла в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс. По словам Юлии, нападение было настолько ожесточенным, что на каждый квадратный метр пришлось огромное количество прокусов. Это были не совсем обычные хищники – мелкие, полуметровые кукикаттеры. Они охотятся по ночам, всегда нападают снизу. Поднимаются со дна и вгрызаются в тело млекопитающего, выдирают кусок и исчезают. Судя по всему, акулы приняли катамаран за животное.

Фото: "Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция"

«Из-за шума океана, мотора кукикаттеров совсем не слышно. Их и не видно – они не выпрыгивают, нет ярко выраженного плавника. Своими кусачками оставляют круглые следы выгрызов. Прокусы начали наполняться водой, и вся задняя корма пошла вниз. Был крен – из воды торчала только одна часть судна. Ребята переместились на другую сторону», - поделилась подробностями истории руководитель берегового штаба.

Калюжная пояснила изданию, что на сегодняшний день никто не знает, как спасаться от такого вида акул. Нет описанных случаев в массовом формате, непонятно их поведение. Не определен алгоритм действий для предотвращения атак кукикаттеров. Возможно, с этим связано и то, что конструктор катамарана использовал такой материал, который легко прокусывали хищники.

Шлюпок у путешественников не было, имелись только спасательные жилеты. Команда решила подать сигнал SOS. Уже через 45 минут после звонка Юлии в австралийскую спасательную службу к тонущему катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, который держал курс на Шанхай. Членов экипажа и их личные вещи погрузили на борт.

Фото: "Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция"

Самом печальным в этой истории стало прощание с катамараном, который пришлось оставить в океане. Дело в том, что на корабле не имелось приборов для погрузки плавсредства.

Команду путешественников повезли в город Брисбен. В Австралию также вылетела из Томска Юлия Калюжная. Ее задача теперь – на месте решить дальнейшую судьбу экспедиции, найти новое судно.

«Некоторые скептики нам сказали: «У вас уже 2-й раз ЧП. Может, это знак, что нужно остановиться». Но ребята настолько сильны духом, что не готовы отступать. Выполнение поставленных задач будет продолжено», - уверила томичка.

Фото: "Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция"

Юлия добавила, что самая важная миссия экспедиции - это народная дипломатия. По словам Калюжной, сегодня больше никто не идет с флагом Русского географического общества по мировому океану. Рискуя жизнями, парни делают огромную работу – меняют отношение людей к России своей открытостью, добродетельностью, веселостью.

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