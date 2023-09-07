Ребенка с оторванным пальцем экстренно доставили в больницу в Томске

В Томске годовалому ребенку на детской площадке оторвало фалангу пальца. Родители пострадавшего обратились за помощью к полицейскому, который экстренно довез семью до ближайшей больницы. Малышу успели оказать медпомощь, с ним все хорошо, рассказали в региональном УМВД.

Вечером сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Октябрьскому району Томска, старший сержант полиции Степан Мармыш заметил в зеркалах заднего вида патрульного автомобиля бегущего за ним взолнованного мужчину и остановился.

«В вечернее время двигался на патрульном автомобиле по улице Виталия Грачева и на перекрёстке улиц Виталия Грачева и улицы Степановская, меня остановил мужчина, который открыл дверь, и пояснил, что находясь на детской площадке с семьёй, его ребёнку, которому чуть больше года, оторвало фалангу пальца», — рассказал сдержан полиции.

Полицейский посадил семью в служебную машину и, включив светопроблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, экстренно доставил их в больницу.

Палец малыша удалось спасти, в настоящее время его выписали из больницы и его жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители ребенка поблагодарили полицейского за оказанную помощь.