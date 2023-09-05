Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2023 3:25

В Томске 5 сентября объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются при грозах шквалистые порывы ветра до 23 м/с
Ксения Высотина

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 5 сентября, в Томске объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются при грозах шквалистые порывы ветра до 23 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации ТЦГМС, днем 5 сентября в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах сильные дожди, ливни, усиление ветра 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

В администрации также добавили, что томичи должны соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

Интересное