В Томске 5 сентября объявлено штормовое предупреждение

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 5 сентября, в Томске объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются при грозах шквалистые порывы ветра до 23 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации ТЦГМС, днем 5 сентября в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах сильные дожди, ливни, усиление ветра 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

В администрации также добавили, что томичи должны соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.