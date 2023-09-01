На Белом озере в Томске проходит праздник в честь 1 сентября

На Белом озере проходит праздник для всей семьи. Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
В Томске на Белом озере в честь 1 сентября проходит праздник для всей семьи. Мероприятие будет проходить до 17.00.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Для всех желающих проводятся мастер-классы и соревнования.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
На празднике можно увидеть увлекательное научное шоу, поучаствовать в развлечениях по мотивам известных телепередач, пройти квест с героями русских народных сказок и преодолеть все препятствия.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Самым активным гостям праздника организаторы дарят призы и подарки.
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск
Работают торговые ряды.
Организатором мероприятия является радио «Ретро FM Томск».