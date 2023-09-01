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Общество1 сентября 2023 7:50

На Белом озере в Томске проходит праздник в честь 1 сентября

На празднике есть развлечения для всей семьи
Александра Тайбатрова
На Белом озере проходит праздник для всей семьи. Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

На Белом озере проходит праздник для всей семьи. Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В Томске на Белом озере в честь 1 сентября проходит праздник для всей семьи. Мероприятие будет проходить до 17.00.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Для всех желающих проводятся мастер-классы и соревнования.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

На празднике можно увидеть увлекательное научное шоу, поучаствовать в развлечениях по мотивам известных телепередач, пройти квест с героями русских народных сказок и преодолеть все препятствия.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Самым активным гостям праздника организаторы дарят призы и подарки.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Работают торговые ряды.

Организатором мероприятия является радио «Ретро FM Томск».

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