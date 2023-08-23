«В детстве в Большой Концертный Зал мы ходили только на очень известных исполнителей, а теперь я сам смогу там выступить»: томский вокалист Сергей Павловский даст концерт в родном городе

Сергей Павловский из Томска победил в вокальном шоу «Ну-ка все вместе! Битва сезонов». Фото: телеканал «Россия»

Сергей Павловский из Томска победил в вокальном шоу «Ну-ка все вместе! Битва сезонов» и забрал главный приз – 1 миллион рублей и право открывать следующий юбилейный сезон, который скоро телезрители увидят в эфире канала «Россия». После победы карьера музыканта пошла вверх. Сейчас он пишет новый альбом, а совсем скоро даст сольный концерт в родном городе и снова выйдет на сцену, которая подарила ему известность. «КП» пообщалась с Сергеем Павловским и выяснила, когда ждать его новых песен, и в каких еще городах он планирует выступить.

– 9 сентября у вас будет концерт в родном Томске. Помимо этого, не менее значимое для вас событие - премьера юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», который вы открываете песней, специально написанной для вас известным хитмейкером Олегом Влади. Что для вас является наиболее волнительным?

– Оба этих события волнительны. На самом деле, мне даже не верится, что у меня будет концерт в родном городе. Так долго я об этом мечтал. Билеты раскупаются хорошо, поэтому есть ощущение, что будет полный зал, и от этого очень радостно. В детстве в Большой Концертный Зал мы ходили только на очень известных исполнителей, а теперь я сам смогу там выступить. Моя семья придет поддержать меня - за последние 10 лет мы впервые все вместе окажемся на своей малой родине. А что касается открытия пятого сезона шоу – я ведь уже в третий раз выйду на эту сцену. Песня «В осенних городах», которую мы подготовили с композитором Олегом Влади, получилась максимально красивая. Я волнуюсь и хочу, чтобы она прозвучала идеально.

– А эта песня сильно отличается от вашего репертуара?

Безусловно, она выделяется. Во-первых, я впервые поработал с автором такого масштаба, ведь он написал хиты Сергею Лазареву, Ани Лорак и многим популярным артистам. Олег подошел к этому процессу очень серьезно. Переслушивал мои композиции и на основе этого постарался написать что-то такое, что будет подходить мне, с чем я буду чувствовать себя комфортно, но в тоже время звучать по-новому. И он очень точно попал в жанр.

– Свой миллионный выигрыш вы потратили на запись альбома. Когда ждать?

– Мы уже выпустили несколько песен из альбома, и они продолжат выходить с осени этого года. Будут и мини-альбомы по 3-4 композиции, и отдельные синглы.

– Будут ли в их числе совместные работы с другими артистами?

– Конечно, будут. Но с кем – пока это остается под грифом тайны.

– Где еще ждать ваших выступлений после концерта в Томске?

– Сейчас планируется график гастрольного тура. Будет выступление в Москве, после этого – тур по Сибири. Посетим Красноярск, Кемерово и другие города. А еще отправимся в совместный тур с другими артистами шоу «Ну-ка, все вместе!» по городам России, так что поклонникам нашего шоу советую следить за афишами.