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Общество22 августа 2023 6:26

Июль в Томске оказался самым грязным за все лето

В городе фиксировался высокий уровень загрязнения
Ксения Высотина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в июле в воздухе фиксировалось большое количество загрязнений. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".

Специалисты отметили, что мониторинг загрязнения окружающей среды 11 веществами на 7 станциях проводится ежедневно. Измеряется концентрация в воздухе метана, диоксида углерода, сероводорода, диоксида азота и взвешенных частиц.

"Уровень загрязнения в июле оценивался, как - высокий (хлористый водород, формальдегид, взвешенные вещества)", - рассказали в ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".

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