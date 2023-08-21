Стало известно, как будут отдыхать жители Томской облати в 2024 году

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году.

Уточним, что новогодние каникулы продлятся 10 дней. Они начнутся 30 декабря и завершатся 8 января. 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье.

Помимо этого, нерабочие дни перенесены постановлением правительства с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. Кроме того, нерабочий день перенесен с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

С 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года тоже будут нерабочими.