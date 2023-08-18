Томские активисты просят правоохранителей проверить законность вырубки сосен в поселке Дзержинское

Фото: ОНФ

В Томске активисты регионального Народного фронта просят правоохранителей проверить законность вырубки десятков многовековых сосен при въезде в поселок Дзержинское. Местные жители обеспокоены начавшимися в июне масштабными вырубками в сосновом бору.

Как рассказали в ОНФ журналисту "КП-Томск", вырублено уже свыше 50 ценных деревьев, прямо в лесу работает тяжелая техника, трактор выравнивает площадку под строительство шести коттеджей. А рядом заложены еще несколько фундаментов под будущие дома. Общественники опасаются, что вслед за строительством шести жилых объектов в ближайшее время в лесу будут вырублены другие деревья.

Фото: ОНФ

«Этот лес, как и другие сосновые и кедровые боры, расположенные вокруг Томска, - «зеленые легкие» города. Всегда именно в сосновых и кедровых лесах строили детские лагеря, больницы, базы отдыха, потому что в воздухе огромное содержание озона, леса насыщены кислородом, что оздоравливает людей. Если сейчас не обратить внимание на данное строительство, то в скором времени застройщики вырубят весь сосновый бор, и вся территория между поселками Кайдаловка и Дзержинское будет застроена коттеджами», - отметила член регионального штаба Народного фронта, депутат Законодательной Думы Томской области Екатерина Радионова.

Сосновый лес вдоль Шегарского тракта при въезде в поселок Дзержинское является рекреационной зоной Р-1. Однако земельный участок, где началось строительство, относится не к Томску, а к Зоркальцевскому сельскому поселению Томского района. Еще в 2017 году там вырубили несколько десятков деревьев, на их месте были построены площадки с опалубками, куда залили бетон. Уже тогда местные жители и активисты Народного фронта забили тревогу. Общественники предупреждали: там будут возведены постройки, потом землю оформят земля в собственность, затем лесной массив начнут вырубать под застройку.

«Еще несколько лет назад я начал бить тревогу, когда появились фундаменты в лесу. Написал письма в разные инстанции: администрацию региона, департамент лесного хозяйства, администрации Томского района, Зоркальцевского поселения, прокуратуру. Мне пришли ответы, что, данный земельный участок находится в частной собственности. Но есть обременения на вырубку зеленых насаждений, и никто сосняк не тронет. Прошло несколько лет, и вот мы видим, как на этом месте открыто вырубаются свыше 50 сосен. В администрации Зоркальцевского сельского поселения мне пояснили, что действительно нарушения есть, вырубку осуществлять на этих участках нельзя, но никаких мер властями не принято. Жители обратились в полицию, правоохранители приезжали, однако рубки продолжились. Сейчас на этом участке интенсивно работает трактор и самосвал, площадка выравнивается под застройку. Эта ситуация нас просто возмущает», - рассказал житель села Дзержинское Михаил Старчиков.

Фото: ОНФ

Активисты Народного фронта также выезжали на место вырубки. Именно там рабочие сообщили, что в данном месте ведется строительство шести домов.

«В данном случае застройщик решил воспользоваться проверенной, упрощенной схемой застройки в лесах. Схема достаточно проста и уже неоднократно использовалась в Томском районе, в сосновых и кедровых борах. Физическое лицо получает земельные участки в лесу, строит там какие-нибудь мелкие сооружения. Затем эти постройки оформляются как недвижимость, и владелец построек получает возможность перевести эту землю из аренды в собственность. А когда земельный участок переведен в собственность, владелец получает право самостоятельно распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе вырубать лес. В данном случае органы власти заверяли, что есть обременения на вырубку зеленых насаждений. Однако застройщика это не остановило. И на земельном участке вырублены уже десятки сосен под дальнейшую застройку», - сообщил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Константин Юденко.

Общественники обнаружили рядом с земельным участком еще несколько фундаментов под будущие дома. Они расположены в самом лесу. Активисты Народного фронта просят контрольно-надзорные органы проверить законность выдачи разрешений на рубки десятков многовековых сосен около поселка Кайдаловка. Также Народный фронт настаивает на том, чтобы застройщик выполнил компенсационные посадки взамен срубленных деревьев.