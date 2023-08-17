Пожилую женщину увезли в больницу после падения в троллейбусе в Томске

Фото: УМВД по Томской области

Пожилая женщина упала в салоне троллейбуса на проспекте Ленина в Томске. Пострадавшую увезли в больницу. Полиция ищет очевидцев ДТП.

По данным регионального УМВД, падение пассажирки в салоне троллейбуса произошло 16 августа около 7:45 на проспекте Ленина, 52а.

В результате ДТП 74-летняя женщина доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.