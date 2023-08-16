"Нельзя работать и убивать насекомых": томичам рассказали, что категорично нельзя делать в Яблочный Спас

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Яблочный Спас - второй из трех Спасов ежегодно отмечают 19 августа. Он приходится на Успенский пост – один из самых строгих в православии. "КП-Томск" рассказывает какие народные приметы связаны с этим праздником, что можно и что нельзя делать.

Что можно делать на Яблочный Спас

Прибраться накануне праздника. 19 августа заниматься домашними делами нельзя, но встречать Спас в неубранном доме считалось дурной приметой. Поэтому наводить порядок следовало за 1-2 дня до праздника.

Освятить плоды. Причем не обязательно яблоки, – хотя их, конечно, в первую очередь. В этот день приносят выращенные на собственных огородах фрукты и овощи, освящают, и только после этого употребляют их в пищу.

Отведать яблок. Конечно, без этого никуда – даже название праздника намекает. Причем в некоторых регионах России яблоки не ели до Яблочного Спаса вовсе – это считалось грехом.

В этот день вкусить яблоко можно после освящения. Перед тем, как съесть первый в этот день фрукт, загадывали желание. Верили, что если оно искреннее, идущее от чистого сердца, то обязательно сбудется.

Погадать на будущее. По тому, какой вкус будет у первого съеденного во Второй Спас яблока, судили о своем будущем. Если кислое – впереди трудности и препятствия, если сладкое – счастье и радость.

Угостить ближних. В каждый из Спасов принято проявлять свою щедрость. Причем как по отношению к гостям, оказавшимся на пороге, так и по отношению к неимущим – в старину нищих обязательно в этот день угощали освященными фруктами.

Смягчить пост. Постящимся 19-го августа положены некоторые послабления – на Второй Спас можно употреблять в пищу рыбу и немного красного вина. В остальном же стол должен быть постным. И даже традиционную для этого дня яблочную выпечку следует готовить на постном тесте.

Совершить ритуал очищения дома. Этот обычай – из тех, что сохранились с языческих времен, но видоизменились благодаря пришедшему на Русь православию. Церковь подобные обряды не одобряет, однако многие продолжают их совершать. Понадобится яблоко и восковая свеча. Плод нужно разрезать пополам, вырезать из обеих половинок сердцевину. В одну половину вставить горящую восковую свечу и обойти с нею весь дом, читая молитвы и обращаясь к Господу с просьбой защитить от бед и даровать семье мир и согласие. Завершив ритуал, натекший со свечки воск нужно переложить в другую половинку, две части яблока соединить, крепко связать веревкой. Яблоко следовало унести подальше от дома и закопать. И только после этого хозяйки приступали к приготовлению праздничных блюд.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Работать. По дому, в поле, в огороде, стирать, убирать, шить – все эти бытовые дела на Второй Спас, как и во многие другие православные праздники, под запретом. Это табу по-настоящему народное – церковь спокойно относится к его нарушению. Исключение делается лишь для готовки, уж это на Яблочный Спас делать можно и нужно – ни церковь не осудит, ни соседи.

Убивать насекомых. Существует примета, что две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь будущий год. Главное – не сгонять их, а позволить улететь, когда им самим вздумается. Нельзя также убивать других насекомых – комаров, мошек, жучков. Это считается дурной приметой.

Шумно праздновать и предаваться чревоугодию. Праздник выпадает практически на экватор Успенского поста, веселые застолья в этот важный период для верующего человека недопустимы. Не следует употреблять в пищу мясо и налегать на алкоголь.