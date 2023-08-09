Ратнер не планирует подавать документы на участие в выборах мэра Томска

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Михаил Ратнер отказался подавать документы на участие в выборах мэра Томска. Действующий глава региона отметил, что это было непростым решением для него.

"В сегодняшних бюджетных условиях администрация города, мэр могут работать эффективно только с связке с областной властью. В современной истории Томска хватало примеров, когда мэр и губернатор, мягко говоря, не ладили между собой. В результате город не развивался, страдали все томичи", - объяснил чиовник.

Михаил Ратнер отметил, что несмотря на это, он доведет все проекты, которые сейчас под его руководством, до конца.

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