В Томске на предстоящей неделе будет дождливо и тепло

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске предстоящая неделя порадует горожан теплой погодой. Однако в некоторые дни синоптики с сайта gismeteo прогнозируют дождь. Воздух прогреется до +24 градусов.

В начале недели ночная температура будет варьироваться от +14 до +12 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +24. До среды в городе местами пройдут дожди, а во вторник, 8 августа, ожидается гроза.

К середине недели осадки ненадолго прекратятся. Ночная температура будет в районе +14 градусов, а дневная упадет до +20.

В выходные вновь начнутся осадки. Ночная температура не изменится, а дневная также останется на отметке +20 градусов.