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Общество13 июля 2023 6:05

В Томской области оклады педагогам повысят на 5,5% с октября 2023 года

Средства на это уже включили в областной бюджет
Александра Тайбатрова
Повышение касается именно окладов, а не стимулирующей части зарплаты

Повышение касается именно окладов, а не стимулирующей части зарплаты

Фото: Олег УКЛАДОВ

С октября 2023 года оклады педагогам в Томской области увеличат на 5,5%. Об этом сообщила и.о. начальника департамента образования Томска Наталья Сапожникова. Она уточнила, что повышение касается именно окладов, а не стимулирующей части зарплаты.

«Средства на это уже включены в областной бюджет», - отметила Наталья Сапожникова.

При этом она напомнила, что средняя зарплата педагогов не может быть ниже значений, которые определяет облдепартамент в соответствии с поручениями президента. Распределять уже выделенные средства будет департамент.

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