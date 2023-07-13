В Томской области оклады педагогам повысят на 5,5% с октября 2023 года

Повышение касается именно окладов, а не стимулирующей части зарплаты Фото: Олег УКЛАДОВ

С октября 2023 года оклады педагогам в Томской области увеличат на 5,5%. Об этом сообщила и.о. начальника департамента образования Томска Наталья Сапожникова. Она уточнила, что повышение касается именно окладов, а не стимулирующей части зарплаты.

«Средства на это уже включены в областной бюджет», - отметила Наталья Сапожникова.

При этом она напомнила, что средняя зарплата педагогов не может быть ниже значений, которые определяет облдепартамент в соответствии с поручениями президента. Распределять уже выделенные средства будет департамент.