«От них не спрячешься»: ученый рассказал, когда прекратится нашествие мошек в Томске

Количество мошки уменьшится только в августе Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мелкий гнус атаковал город: люди жалуются, что от надоедливых мошек буквально некуда деться. Почему мошкара так активна и когда прекратится ее нашествие - журналист «Комсомольской правды – Томск» выяснил у профессора кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ Владимира Романенко.

«Это вполне характерная особенность для нашего города в летний период. Дело в том, что личинки мошкары очень быстро развиваются при +25 градусах. Температура воды в Томи сейчас приблизилась к этому показателю, из-за чего они стали быстрее размножаться», - поясняет Владимир Никифорович.

По словам ученого, количество гнуса напрямую зависит от погоды. Назойливых насекомых станет меньше лишь тогда, когда наступит похолодание.

«Мошки редко живут месяц. Обычно после 1-2 яйцекладок погибают, это 10-15 дней. И они заменяются новыми, здесь зависит как раз от погоды. В тепле мошки продолжат активно пополнять популяцию. Меньше выкладки станет только когда температура воды упадет хотя бы до +20 градусов», - говорит Романенко.

Судя по данным сервиса «Гисметео», жара в Томске спадет лишь в августе. С начала последнего летнего месяца температура воздуха будет держаться преимущественно ниже отметки +20°С. А поскольку температура воды будет еще меньше - градуса на 3, гнус перестанет активно размножаться.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Профессор уточнил, что в Томске зафиксировано порядка 15 различных видов мошек. Большая часть – массовые, и лишь небольшое количество видов - единичные. Кровососущих из них меньшинство.

«Если комары, кроме самцов, все кровожадные, пьют кровь, то мошки далеко не все. Мокрецы то же самое. Если бы все пили, нам бы житья не было», - сказал профессор.

Полчища гнуса все-таки доставляют горожанам большие неудобства, облепляя людей, попадая в глаза, носы и рты. Однако, как считает Владимир Никифорович, в 2023 году количество мошкары не очень критично.

«Попадал на мошку как-то, но вытерпел, даже не мазался репеллентами. Раз я не помазался, значит, не так-то много гнуса сейчас, как об этом говорят. Бывали годы, когда действительно не продохнешь. Помню, в начале этого века и в центре, и в академгородке, где далеко от Томи, везде летали мошки по городу. В роще университетской было не продохнуть», - поделился ученый.

Романенко отметил, что некоторые люди опасаются инфекций, которые способны переносить насекомые от человека к человеку. По словам Владимира Никифоровича, бояться этого не стоит.

«Мошки довольно мелкие, но в тропиках они переносят онхоцеркоз, На наших территориях они у лошадей тоже переносят некоторые болячки. Но человеческие заболевания мошки практически не передают. Это бывает, но крайне редко, и в случае своевременного диагностирования лечится», - пояснил Романенко.

Тем, кто боится укусов или просто не способен терпеть надоедливых насекомых, профессор посоветовал использовать средства защиты.

«Можно применять резко пахнущие вещества. Очень рекомендуется деготь. Есть хорошая сетка Павловского, которая пропитана отпугивающими веществами. На руки хорошо перчатки. Но самое лучшее – это, конечно, противогнусный костюм», - сказал ученый.

Репеллентами, по мнению Владимира Никифоровича, сейчас мазаться не очень эффективно. Дело в том, что на жаре люди потеют, из-за чего наносить средство придется каждые 15 минут. Это неудобно и может навредить здоровью.