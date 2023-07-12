Пьяный водитель грузовика устроил несколько аварий в Томске

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция задержала нетрезвого водителя грузовика. Мужчина устроит несколько аварий в городе и попытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне, сотрудникам Госавтоинспекции от неравнодушных граждан поступило сообщение, что по улице Иркутский тракт движется грузовой автомобиль, которым управляет водитель с агрессивной манерой вождения.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Как рассказали в полиции, во время агрессивной езды, водитель устроил два ДТП на улице Сергея Лазо и на Иркутском тракте. Мужчина скрылся с места двух аварий. Оперативникам удалось задержать водителя на улице Высоцкого.

Во время разговора с виновником аварий, полицейские выяснили, что мужчина пьян, а позже в его автомобиле были обнаружены бутылки с крепким спиртным.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В отношении 43-летнего мужчины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.