Середина лета в Томске будет жаркой и дождливой

Середина июля в Томске будет более жаркой, чем обычно. Фото: Анна Ковалева

Вторая декада июля в Томске будет более жаркой, чем обычно. Об этом рассказала начальник отдела метрологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. По ее данным, среднедекадная температура превысит норму на 1-3 градуса и составит +19…23 градуса. Днем воздух может прогреваться до +32 градусов, но уже после 15 июля грядет похолодание до +18 градусов.

Одновременно с этим в регион придут осадки – дожди, грозы, даже, вероятно, ливни, град, усиление ветра.

Напомним, что в Томской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.