Новая волна отключений горячей воды началась в Томске с 3 июля

Фото: Наталья Качановская

В Томске продолжается подготовка к новому отопительному сезону, а вместе с этим – и плановые отключения горячей воды. С 3 по 10 июля отключения горячей воды пройдут в более чем в 50 жилых домах, которые расположены в Октябрьском и Ленинском районах Томска. Воду отключат на несколько недель, следует с портала "Активный житель".

Так, 3 июля горячую воду отключат на улицах:

Больничная, 8а

Пушкина, 7а, 9, 13, 15/1, 15а.

Ачинская, 9, 17,18, 21.

Яковлева, 14/1, 2/1, 12, 4/1, 8в, 6.

Кустарный переулок, 1, 3.

С 4 июля без воды останутся дома на улицах:

Асиновская, 7, 7а, 13;

Кутузова, 11;

Алеутская, 8, 10, 12, 16а ст7, 15/1, 32.

С 10 июля отключения пройдут по адресам:

Ивана Черных, 66, 113а, 119, 119а, 123, 127а.

Бела Куна, 6, 10/2, 12, 14, 16/1, 22/2.

Сергея Лазо, 34.

Иркутский тракт, 134, 136, 138, 140, 142, 142/3, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 162, 168, 170, 172, 174, 174/2, 175а, 176, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 180, 183/1, 184, 185, 185/1, 185/2, 186, 188, 190, 191, 194, 194В, 196, 200, 202, 204, 204Г, 204А, 206, 212, 212а, 214, 214/3, 216.

Ивановского, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 30.