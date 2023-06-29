СК проводит проверку после обнаружения тел двух мужчин в автомобиле в Томске

Фото: СУ СК по Томской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двоих мужчин в автомобиле на праковке у Гуманитарного лицея в Томске. Ими оказались двое граждане из близлежащего зарубежья, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее очевидцы обнаружили тела двух мужчин в салоне автомобиля на парковке у Гуманитарного лицея на проспекте Ленина, 53. На месте работали полиция и скорая, следователи выехали на место происшествия.

«Тела двоих мужчин были обнаружены сегодня днем прохожими. Личности мужчин установлены, ими оказались двое граждан из близлежащего зарубежья, 2003 и 2000 годов рождения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи следственного отдела по Кировскому району, следователи-криминалисты регионального СК, сотрудники полиции.

При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего.