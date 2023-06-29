Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле у Гуманитарного лицея в Томске

Фото: Светлана Маковеева

В Томске днем 29 июня на парковке у Гуманитарного лицея на проспекте Ленина в автомобиле были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщают очевидцы.

По данным очевидцев, в автомобиле находились двое мужчин без признаков жизни. На месте работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи.

Как сообщили журналисту «Комсомольской правды — Томск» в пресс-службе регионального СК, на место происшествия выехала следственная группа.

«Следственная группа выехала на место происшествия. В настоящее время дополнительной информации нет», — сообщили в СК.

Более подробную информацию пообещали дать позже.