Курбан-байрам в 2023 году: когда отмечается и в чем суть праздника

Курбан-байрам в 2023 году будут отмечать 28 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году, который также называют большим праздником. Отмечают его спустя семьдесят дней после завершения Ураза-байрама. В материале «Комсомольской правды — Томск» рассказываем об истории праздника и что нельзя делать мусульманам в этот день.

Когда Курбан-байрам в 2023 году?

В этом году главный мусульманский праздник начнут отмечать в ночь с 27 на 28 июня. Празднование Курбан-Байрам начинается через 70 дней после Ураза Байрам, в десятый день мусульманского месяца Зуль-Хиджа. Главные торжества праздника отметят 28 июня.

Обычно Курбан-байрам празднуют на протяжении трех дней. В некоторых исламских странах Ид аль-Адха отмечают дольше, например в Саудовской Аравии — две недели.

История праздника

Арабский праздник известен, как «Ид аль-Адха», что в переводе с арабского означает «праздник жертвы». В России мусульманский праздник закрепил название Курбан-байрам.

История праздника восходит к истории пророка Ибрагима (в Ветхом Завете — Авраама). Согласно легенде, однажды ему приснился ангел Джабраил и передал повеление Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила (Исаака). Когда все было готово для обряда, Всевышний вознаградил пророка за его преданность и принял вместо юноши барана.

Фото: Шарипкулов Тимур

Традиции праздника

Обычаи и традиции Курбан-Байрам перекликаются с основными нормами ислама. Перед началом праздника необходимо провести полное омовение, а также уделить особое внимание одежде. Не рекомендуется встречать праздник в грязной или неряшливой одежде.

Традиционно в Курбан-Байрам мусульманам принято поздравлять друг друга фразой «Ид Мубарак!» (в переводе с арабского «Благословен праздник!»

Главной традицией праздника является жертвоприношение. В жертву для Курбан-байрама можно принести барана, верблюда или корову. Стоит помнить, что принесенное в жертву животное в первую очередь предназначено для раздачи милостыни и угощений для родных и близких. Животное приносят в жертву в последний день хаджа.

Что категорически нельзя делать в Курбан-байрам

Как и у христиан, во время религиозных праздников у мусульман действует ряд запретов. Так, в этот день верующим нельзя ходить в грязной, неопрятной одежде, ругаться и конфликтовать, вредить или причинять неудобства другим людям.

Кроме того, запрещается тяжелая и другая работа, которая может помешать совершению праздничных молитв и обрядов.

Грехом считается и отказ в помощи тем, кто в ней нуждается.