В Томске полицейские ищут без вести пропавшего 50-летнего мужчину с эпилепсией

Фото: УМВД по Томской области

В Томске полиция начала розыск пропавшего 50-летнего Владимира Бардакова, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Его местонахождение неизвестно с 4 мая 2023 года.

В полицию поступило сообщение о том, что 4 мая 2023 года Бардаков Владимир Петрович 1972 года рождения вышел из дома по улице Карла Ильмера и до настоящего времени не вернулся.

Ростом мужчина около 175-180 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, нет волос на голове, глаза карие.

«Особые приметы: после операции с правой стороны черепной коробки отсутствует часть черепа, отсутствуют один верхний и два нижних передних зуба, болен эпилепсией», — уточнили в полиции.

В момент пропажи был одет в черную кепку, камуфляжную куртку (хаки светло-зеленного цвета), спортивную кофту на замке с белыми лампасами на рукавах, черные штаны с белыми лампасами по бокам.

Всех, кто знает о местонахождении без вести пропавшего, просят обратиться по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Ленинскому району города Томска по телефонам: 8(3822)795-899, 89521812501.