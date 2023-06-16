Дождь и +20 градусов: стал известен прогноз погоды на выходные в Томске

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске в ближайшие выходные температура воздуха днем ожидается в пределах +17…+20°С. Также возможны кратковременные дожди, сообщили в региональном Гидрометцентре.

17 июня

В Томске в субботу ночью осадков не будет, днем прогнозируют небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью в городе ожидается +9…+11°С, днем — +22…+24°С.

По территории области ожидается кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами до 16. Температура ночью — +3…+8°С, местами +13°С. Температура днем — +14…+19°С, местами +24°С.

18 июня

В областном центре в воскресенье возможен кратковременный дождь, ветер западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 15. Температура ночью в городе ожидается в пределах +9…+11°С, днем — +19…+21°С.

По области 18 июня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается западный с переходом на северный ночью 2-7 с порывами до 12, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью температура составит — +3…+8°С, местами до +13°С, дневная — +13…+18, местами до +23°С.