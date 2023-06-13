В Томской области наблюдается дефицит вакцин против кори

В Томской области образовался дефицит вакцин против кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты департамента здравоохранения Томской области сообщили о нехватке в регионе вакцины против кори. Поставка вакцины на территорию региона ожидается во втором квартале текущего года, сообщили в облздраве.

Жители Томской области обеспокоены тем, что в регионе уже два месяца отсутсвует вакцина от кори, краснухи и паротита.

Ситуацию прокомментировали в областном департаменте здравоохранения.

«Действительно, в настоящее время в ряде медицинских организаций имеется дефицит некоторых вакцин (в т.ч. кори-паротита-краснухи, кори-паротита). На территорию Томской области поставка данных вакцин ожидается во втором квартале 2023 года», — сообщили в облздраве.

Уточняется, что закупка вакцин в регионы проводится Минздравом РФ. Обеспечение вакцинами в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям осуществляется в рамках регионального бюджета. Поставляют вакцину в регионы партиями, централизованно и по графику.

В облздраве добавили, что томичам, подлежащим иммунизации в рамках нацкалендаря в 2023 году поставят прививки по мере поступления вакцин.