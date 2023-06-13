Холодная погода сменила аномальную жару в Томске

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Аномальная жара в Томске в ближайшую неделю не ожидается. С 13 по 16 июня томичей ждут ночные заморозки и +21 градус тепла в дневное время, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина, погода будет средней.

По данным синоптика, в ближайшие дни возможны осадки в виде кратковременных дождей и гроз.

В Томской области ночью синоптики прогнозируют +1…+6 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -2 градусов. В Томске ночная температура будет теплее.

Дневная температура в областном центре в ближайшие 3 дня ожидается от +18 до +23 градусов.