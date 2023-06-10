На экипаж мореплавателя из Томска Евгения Ковалевского напала акула

На экипаж мореплавателя из Томска Евгения Ковалевского в водах Таити напала светящаяся акула, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Сначала команду насторожило то, что начал спускаться баллон. Думали, что проблема в клапанах. А потом заметили, что со стороны левого баллона идут пузыри – значит, там течь. Один из членов команды нырнул под катамаран и увидел характерный круглый порез.

«В этих местах обитают кукикаторы – это такие акулы, которые присасываются губами к жертве. Когда акула находит жертву, она разгоняется, присасывается губами, а затем бьет острыми зубами», - рассказали путешественники.

Сама акула небольшая, длиной около 60 сантиметров, но зубы у нее как пила. Она всегда оставляет одинаковый след, такой же был и на судне Евгения Ковалевского. Команда спешно отправилась на сушу, чтобы отремонтировать катамаран. А после этого они намерены продолжить путешествие.