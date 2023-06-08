Что известно об исчезновении 15-летней девочки из Томска?

К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт". Фото: УМВД по Томской области/"ЛизаАлерт"

Вчера, 7 июня, в сети появилась информация о том, что полиция ищет пропавшую 15-летнюю Веронику Гынгазову. Выяснилось, что местонахождение школьницы не известно еще с 6 июня.

Ранее также сообщалось, что девочка ушла из дома на улице Иртышской еще 6 июня. Ее рост – 150 сантиметров, волосы светло-русые, глаза – голубые. Была одета в топик белого цвета, черные кеды и брюки в черно-белую полоску. Известно, что при себе у школьницы была сумка на поясе черного цвета.

На данный момент в поиске также задействован отряд волонтеров "ЛизаАлерт". Спасатели уже проводят поиски по городу.

Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшей необходимо сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно), либо по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Октябрьскому району Томска по телефону: 8 953 927 62 28.