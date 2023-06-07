На водоемах Томской области в 2023 году погибло пять человек

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В 2023 году в Томской области на водоемах зафиксировано 8 происшествий, погибло пять человек. В сравнении в прошлым годом статистика минимальная. Об этом в рамках прямого эфира сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Томской области Александр Никулин.

«С начала года на водоемах Томской области зафиксировано 8 происшествий, погибло 5 человек. Детских смертей не было. В прошлом году в этот период погибло 12 человек», — рассказал Никулин.

Он уточнил, что основными причинами гибели людей является несоблюдение мер безопасности на водоемах, купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения.

В МЧС рекомендуют купаться только в разрешённых местах. В Томске - это пляж Семейкин остров, который готовится к открытию. В регионе - озеро Родниковое, водоем в селе Курлек, место отдыха у воды в Колпашево и пляж в Стрежевом.